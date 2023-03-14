Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 6:32

Вспышка кори может произойти в Нижегородской области в 2023 году

На данный момент случаи заражения уже выявлены в нескольких регионах России
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Вспышка кори может произойти в Нижегородской области в 2023 году.

Вспышка кори может произойти в Нижегородской области в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области в 2023 году может произойти вспышка кори. На данный момент случаи заражения уже зафиксированы в нескольких российских регионах. Об этом сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- Больше всего заразившихся корью зафиксировано в Новосибирской, Омской и Самарской областях. В Нижегородской области пока заболевших не выявлено, но в соседних регионах больные есть, - заявила эксперт.

К слову, на данный момент корь уже перестала быть чисто детской болезнью.

- В 2023 году большинство заразившихся корью россиян — взрослые люди, - сообщает NewsNN со ссылкой на вирусолога Анатолия Альтштейна.

По словам эксперта, от вакцинации детей иммунитет более слабый, чем после перенесенного заболевания. Кроме того, вполне возможно повторное заражение. И, наконец, если родители не захотели вакцинировать ребенка, то во взрослом возрасте он может заразиться.