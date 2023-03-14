Вспышка кори может произойти в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области в 2023 году может произойти вспышка кори. На данный момент случаи заражения уже зафиксированы в нескольких российских регионах. Об этом сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- Больше всего заразившихся корью зафиксировано в Новосибирской, Омской и Самарской областях. В Нижегородской области пока заболевших не выявлено, но в соседних регионах больные есть, - заявила эксперт.

К слову, на данный момент корь уже перестала быть чисто детской болезнью.

- В 2023 году большинство заразившихся корью россиян — взрослые люди, - сообщает NewsNN со ссылкой на вирусолога Анатолия Альтштейна.

По словам эксперта, от вакцинации детей иммунитет более слабый, чем после перенесенного заболевания. Кроме того, вполне возможно повторное заражение. И, наконец, если родители не захотели вакцинировать ребенка, то во взрослом возрасте он может заразиться.