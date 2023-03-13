Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки военнослужащих и их семей в Нижегородской области. Фото: Виталий ТИМКИВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о действующих в регионе мерах поддержки военнослужащих и их семей. Свой доклад он зачитал в ходе открытия новой образовательной программы в центре знаний «Машук» в Пятигорске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, в Нижегородской области разработана и действует программа полной поддержки и помощи семьям военнослужащих, заключаются социальные контракты, в рамках которых создаются социальные паспорта семей.

Кроме помощи в получении выплат и льгот соцконтракт предусматривает сопровождение и реабилитацию военнослужащих, прибывших из зоны СВО. За каждой такой семьей закреплен сотрудник соцзащиты, который оказывает всю необходимую помощь.

- Все меры социальной поддержки в рамках ВСК предоставляются исключительно за счет средств регионального бюджета. Важно, что военный социальный контракт не ограничен периодом проведения специальной военной операции. То есть, он уже действует и будет продолжать действовать после возвращения военнослужащего с СВО, а также в случае его гибели. Семья будет получать полный комплекс мер поддержки при любых обстоятельствах, - сказал Глеб Никитин.

Новая образовательная программа в центре «Машук» будет заниматься подготовкой инструкторов для центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи.