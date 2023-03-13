30 домов построят для сельских специалистов Нижегородской области в 2023 году

На эти цели планируется направить в виде субсидий более 130 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 жилых домов для работников агропромышленного комплекса и специалистов социальной сферы обустроят в 12 районах Нижегородской области до конца 2023 года. На реализацию проекта по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» поступит 131, 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– После ввода в эксплуатацию жилье будет предоставлено работникам по договорам найма с возможностью его последующего выкупа, – объяснил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Жилые дома построят в Богородском, Большеболдинском, Городецком, Уренском, Тоншаевском, Варнавинском, Вачском, Сеченовском, Ветлужском, Спасском, Вознесенском районах и городском округе Семеновский.

Если арендатор отработает на предприятии 5 лет, то может претендовать на приобретение жилья в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства. Если же специалист отработает 10 лет, то сможет приобрести дом по цене, не превышающей 1% расчетной стоимости строительства.

Напомним, что объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 0,9% в 2022 году и составил 462,1 млрд рублей.

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