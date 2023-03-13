Рождаемость выросла на 2,3% в Нижегородской области в январе

По итогам 2022 года родилось 24032 нижегородцев.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Рост рождаемости на 2,3% отмечен в Нижегородской области в январе 2023 года. По данным Нижегородстата, за первый месяц этого года в регионе зарегистрировано 1939 новорожденных. За аналогичный период 2022 года родилось всего 1896 детей.
Кроме того, по состоянию на январь текущего года погибли 4387 человек, среди которых 9 детей на первом году жизни. В первом месяце прошлого года смертность составила 4856 человек, 7 из них — дети до года.
Также отмечается, что по итогам 2022 года родилось 24032 нижегородцев, умерло 48025 жителей региона.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!