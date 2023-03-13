Рождаемость выросла на 2,3% в Нижегородской области в январе

По итогам 2022 года родилось 24032 нижегородцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рост рождаемости на 2,3% отмечен в Нижегородской области в январе 2023 года. По данным Нижегородстата, за первый месяц этого года в регионе зарегистрировано 1939 новорожденных. За аналогичный период 2022 года родилось всего 1896 детей.

Кроме того, по состоянию на январь текущего года погибли 4387 человек, среди которых 9 детей на первом году жизни. В первом месяце прошлого года смертность составила 4856 человек, 7 из них — дети до года.

Также отмечается, что по итогам 2022 года родилось 24032 нижегородцев, умерло 48025 жителей региона.

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