Жители нескольких улиц Нижнего Новгорода останутся без тепла и горячей воды 13 марта

Все отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горячую воду и отопление временно отключат на нескольких улицах Нижнего Новгорода днем 13 марта. Городское управление ГОЧС информирует, что отключения будут производиться с 9:00 до 16:00 и носят временный характер.
Так, центральное отопление отключат в доме №3 по улице Радужной и в доме №49 по улице Ковровской. Горячее водоснабжение будет приостановлено в дом №43/1 по улице Генкиной.
Как отметили в Управлении, все отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.
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