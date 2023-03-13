Энергетики «Нижновэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение части потребителей Нижегородской области

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» ликвидируют последствия непогоды, ставшей причиной локальных нарушений электроснабжения в Богородском, Выксунском, Вачском, Дивеевском, Борском, Чкаловском, Балахнинском районах области.

Количество бригад энергетиков, задействованных в восстановлении электроснабжения, увеличено до 35. Ход восстановительных работ контролирует оперативный Штаб «Нижновэнерго».

Энергетики находятся на постоянной связи с органами местного самоуправления, подразделениями ГУ МЧС по Нижегородской области, коммунальными службами. Развернуты временные информационные центры для информирования потребителей об устранении нарушений электроснабжения.

Проводится постоянный мониторинг метеоусловий. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Восстановительные работы будут продолжаться до полного возобновления подачи электричества.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по телефону контакт-центра «Россети» 8 800 220 0 220.