Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют управление работой энергообъектов в усиленном режиме

12 марта на территории Нижегородской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления: усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, местами гололед, ледяной дождь. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» работает в режиме повышенной готовности.

Из-за непогоды фиксируются локальные нарушения электроснабжения части потребителей в Богородском и Большемурашкинском районах области. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В мероприятиях задействовано необходимое для подобных работ количество персонала – 15 бригад: 49 человек и 21 единица техники. При необходимости число бригад будет увеличено – филиал располагает необходимыми силами и средствами.

Специалисты оснащены высокопроходимой техникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В «Нижновэнерго» работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона.

За работой энергообъектов установлен особый контроль. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).