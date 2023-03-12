Водооткачивающая техника работает в Нижнем Новгороде 12 марта Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На улицах Нижнего Новгорода 12 марта работает водооткачивающая техника. Также рабочие продолжают уборку города от снега и очищение крыш от сосулек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Состояние улично-дорожной сети контролируют во всех районах города, так как сильные снегопады резко сменились потеплением.

В связи с таянием снега в городе образуются подтопления. В этих местах при необходимости работает водооткачивающая техника. Рабочие также обрабатывают участки дорог противогололедными материалами.

Согласно платформе «Лобачевский» с 00.00 до 15.30 12 марта на территории города работало 318 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что 12 марта, в город придёт потепление и дожди. С утра температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. А днём и вечером ожидается потепление до +4 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов.

Адреса, где необходимо откачать талую воду, можно сообщить по телефонам:

– Нижегородский район — 8-930-804-73-26 МБУ «Центр» (круглосуточно), 433-87-10 администрация (круглосуточно), 433-98-46 отдел содержания территории администрации (пн-пт с 09:00 до 18:00);

– Приокский район — 465-36-57;

– Автозаводский район — 269-16-26;

– Ленинский район — 269-16-26 МБУ «РЭД», 262-26-22 ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района», 244-18-69, 244-18-51 ООО «Городское управление домами», 258-07-50 служба оперативных дежурных;

– Канавинский район — 246-14-29; 246-00-81 – приемная администрации, 246-16-20; 246-16-37 – отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации, 241-77-28 МБУ «Стрелка», 268-10-00 АО «ДК Канавинского района», 217-33-88; 283-89-33 ООО «ДУК «Заречье», 244-18-51; 244-20-03; 250-02-51 МП «ГУК»;

– Сормовский район — по дорогам общего пользования можно обратиться по телефону 270 70 21, по придомовым территориям – в свою управляющую компанию;

– Московский район — 270-35-01;

– Советский район 269-16-26 МБУ «РЭД».

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