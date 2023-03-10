59 легковых автомобилей получили медучреждения Нижегородской области. Фото: Кира Мишина.

Медицинские организации Нижегородской области получили 59 легковых автомобилей «Lada Granta». Губернатор региона Глеб Никитин передал новый автотранспорт 10 марта 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, машины поступили в 43 лечебные учреждения Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. Их закупили из областного бюджета.

По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, в 2023 году по нацпроекту «Здравоохранение» для медучреждений закупят еще 157 легковых автомобилей.

Министр напомнил, что в начале года приобрели 12 новых машин скорой помощи, и еще более 60 новых «скорых» закупят в рамках регионального бюджета.

- Человеческая жизнь часто зависит от оперативности работы медицинских служб, поэтому закупка транспорта – очень важный шаг на пути повышения качества и доступности медицинской помощи в регионе, – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.