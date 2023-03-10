32-летнего рабочего насмерть придавило бетонной плитой в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 32-летнего рабочего убило бетонной плитой на заводе. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 7 марта на заводе строительных конструкций, расположенном на улице Монастырка в Автозаводском районе. Во время работ в цехе на формовщика упали железобетонные конструкции, которые придавили его насмерть. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека».

- В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит установить обстоятельства, при которых скончался потерпевший, а также дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении указанных работ, - пояснили в Следкоме.