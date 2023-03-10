В Дне Карьеры приняли участие ответственные за подбор персонала в АО «Нижегородский водоканал»

Ежегодное профориентационное мероприятие - День Карьеры, которое НИУ РАНХиГС проводит для студентов в середине учебного года, в этом году собрало более 350 студентов и представители 25 организаций сфер управления, финансов, ЖКХ, IT, аудита и т.д. Среди них были и сотрудники отдела подбора, оценки и развития персонала АО «Нижегородский водоканал».

Во время стендовой сессии студенты задавали актуальные вопросы о карьере Водоканале, знакомились с требованиями и этапами отбора при приёме на работу, а также узнавали подробности о проекте кросс-функциональной стажировки, которая традиционно стартует на предприятии в конце марта – начале апреля.

«Участие в подобных мероприятиях позволяет нам заявить о себе как одном из крупнейших работодателей и познакомить молодых людей с теми возможностями, которые даёт Нижегородский водоканал своим сотрудникам, – поясняет начальник отдела подбора, оценки и развития персонала АО «Нижегородский водоканал» Наталья Павловская. – Для студентов наиболее актуальным является проект кросс-функциональной стажировки, реализуемый Нижегородским водоканалом уже не первый год. В настоящее время мы принимаем заявки на участие в стажировке и будем рады увидеть в своих рядах студентов самых разных специальностей: от профильного водоснабжения и водоотведения до юриспруденции, экономической безопасности и прикладной информатики».

Напомним, что кросс-функциональная стажировка Нижегородского водоканала представляет собой удобный для студентов профильных нижегородских вузов и ссузов формат совмещения учёбы и начала карьеры. Ежегодно предприятие официально трудоустраивает на половину ставки (то есть 20 часов в неделю) студентов и предоставляет им максимально гибкий график, позволяющий работать по специальности в свободное от учёбы время. Подробнее узнать о проекте и оставить заявку можно, обратившись в отдел подбора, оценки и развития персонала, позвонив по телефонам 246-99-24, 8-930-816-97-17, 8-930-816-97-45 или отправив заявку на электронный адрес rezume@vodokanal-nn.ru

Фото: АО «Нижегородский водоканал»