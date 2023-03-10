В Мининском университете проводятся “Разговоры о важном”

В марте этого года - Года педагога и наставника - отмечается 200-летие выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского. В Мининском университете состоялись беседы под названием “Разговор о важном”, посвященные этому великому педагогу. Студенты подробнее узнали биографию К.Д. Ушинского, познакомились с его педагогическими идеями, а также с тем, как эти идеи применяются в современном образовательном пространстве.

“Разговоры о важном” – это беседы со студентами 1-5 курсов, которые проводятся в рамках Всероссийского проекта Минпросвещения РФ. В Мининском университете они проходят еженедельно и в них принимают участие более 4 тысяч бакалавриата и специалитета.

- Диалог студента и преподавателя на актуальные темы современных реалий является неотъемлемой частью обучения и воспитания, а также приоритетным направлением развития образования в нашей стране, - считает ректор вуза Виктор Сдобняков. - Открыто общаясь с молодым поколением, отвечая на их вопросы, мы формируем ценностные ориентиры, а это часть мировоззренческого суверенитета, к которому мы стремимся. Более того, наши магистры уже сами ведут “Разговоры о важном” со своими учениками в школах.

Мининский университет размещает “Разговоры о важном” на платформе открытых курсов вуза, чтобы каждый студент имел доступ к порталу и мог в любой момент посмотреть интересующее занятие, а также проверить свои знания с помощью теста. Самыми популярными темами у студентов педагогического университета стали тесты, посвященные Дню российской науки и Году педагога и наставника.

Напомним, с сентября 2022 года в школах и колледжах стартовал Всероссийский проект “Разговоры о важном”. Еженедельно в образовательных организациях проходят занятия, в которых спикеры обсуждают со школьниками актуальные в России темы.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина