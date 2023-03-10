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НовостиОбщество10 марта 2023 9:46

Около 500 млн рублей выделят на ремонт школ Нижнего Новгорода в 2023 году

Средства пойдут из городского бюджета
Полина ШИБАЛКИНА
Около 500 млн рублей выделят на ремонт школ Нижнего Новгорода в 2023 году.

Около 500 млн рублей выделят на ремонт школ Нижнего Новгорода в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

485,6 млн рублей направят на ремонт школ в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, 179,7 млн рублей выделят на текущий ремонт образовательных организаций из городского бюджета. И на капитальный ремонт школ направят 35,7 млн рублей также из городских средств.

Кроме этого, на капитальный ремонт учебных организаций пойдут 270,2 млн рублей в рамках областных программ.

Напомним, 24-этажный дом, детский сад и школу планируют построить в Ленинском районе Нижнего Новгорода.