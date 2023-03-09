На ремонт участковой больницы в Сеченовском округе выделили 1,5 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ремонт в Верхнеталызинской участковой больнице Сеченовского округа направили 1,5 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас в больнице делают замену оконных блоков. А в середине марта этого года в помещениях учреждения проведут косметический ремонт. Работы пройдут в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По словам главврача Сеченовской ЦРБ Екатерины Кручаевой, медицинскую помощь здесь получают около тысячи жителей округа. В больнице находятся 10 коек сестринского ухода и 5 коек дневного пребывания в стационаре.

- Пациенты и персонал больницы встретили новость о ремонте с большой радостью. Улучшая внешний вид помещений, мы влияем на качество оказания медицинской помощи и в отдельном учреждении, и в регионе в целом, – отметила Екатерина Кручаева.

Напомним, 36 единиц нового медицинского оборудования поступило в Балахнинскую ЦРБ в марте 2023 года.