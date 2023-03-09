На международной выставке инноваций IPITEX ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева получили золотую медаль

Изобретение ученых Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева удостоено Золотой медали международной выставки интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX.

Масштабное авторитетное в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставочное мероприятие, которое традиционно проходит в столице Таиланда Бангкоке, ориентировано на коммерциализацию инноваций и призвано способствовать международной кооперации в области инновационного развития, трансферу передовых технологий, успешной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на мировом рынке.

Авторский коллектив НГТУ им. Р.Е. Алексеева - Грамузов Е.М., Калинина Н.В., Двойченко Ю.А., Куркин А.А. - представил на Бангкокской международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий проект «Система управления силовой энергетической установкой судна в тяжелых ледовых условиях».

Разработка относится к области судостроения, в частности к эксплуатации ледоколов и судов ледового плавания в тяжелых ледовых условиях, когда толщина ледяного покрова превышает предельную, преодолеваемую непрерывным ходом, и движение приходится осуществлять набегами.

Изобретение представляет собой систему (устройство), позволяющую использовать оптимальную тактику движения ледоколов в суровых Арктических условиях, автоматизировать труд судоводителя и одновременно снизить эксплуатационные затраты.

В знак признания творческих усилий по изобретению коллектив авторов Нижегородского государственного технического университета награжден Золотой медалью IPITEX.

Специальная награда - грамота от президента Всемирной ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей Ми-Ён Хан - вручена заведующей кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника», к.т.н., доценту Надежде Викторовне Калининой.

Напомним, Международная выставка интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX проходит ежегодно, начиная с 1995 года, в Бангкоке и проводится Национальным советом по исследованиям под патронажем Короля Таиланда и Международной федерации изобретательских ассоциаций при поддержке министерств и ведомств Таиланда, ответственных за инновационное и технологическое развитие. Выставка приурочена к Национальным дням инноваций Таиланда - Inventors’ Day. Лучшие разработки отмечаются специальными призами, медалями и дипломами.

Фото: Кирилл Мартынов