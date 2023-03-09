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НовостиНовости компаний9 марта 2023 9:53

На международной выставке инноваций IPITEX ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева получили золотую медаль

Авторский коллектив НГТУ представил на Бангкокской выставке проект «Система управления силовой энергетической установкой судна в тяжелых ледовых условиях»
На международной выставке инноваций IPITEX ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева получили золотую медаль

На международной выставке инноваций IPITEX ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева получили золотую медаль

Изобретение ученых Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева удостоено Золотой медали международной выставки интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX.

Масштабное авторитетное в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставочное мероприятие, которое традиционно проходит в столице Таиланда Бангкоке, ориентировано на коммерциализацию инноваций и призвано способствовать международной кооперации в области инновационного развития, трансферу передовых технологий, успешной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на мировом рынке.

Авторский коллектив НГТУ им. Р.Е. Алексеева - Грамузов Е.М., Калинина Н.В., Двойченко Ю.А., Куркин А.А. - представил на Бангкокской международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий проект «Система управления силовой энергетической установкой судна в тяжелых ледовых условиях».

Разработка относится к области судостроения, в частности к эксплуатации ледоколов и судов ледового плавания в тяжелых ледовых условиях, когда толщина ледяного покрова превышает предельную, преодолеваемую непрерывным ходом, и движение приходится осуществлять набегами.

Изобретение представляет собой систему (устройство), позволяющую использовать оптимальную тактику движения ледоколов в суровых Арктических условиях, автоматизировать труд судоводителя и одновременно снизить эксплуатационные затраты.

В знак признания творческих усилий по изобретению коллектив авторов Нижегородского государственного технического университета награжден Золотой медалью IPITEX.

Специальная награда - грамота от президента Всемирной ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей Ми-Ён Хан - вручена заведующей кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника», к.т.н., доценту Надежде Викторовне Калининой.

Напомним, Международная выставка интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX проходит ежегодно, начиная с 1995 года, в Бангкоке и проводится Национальным советом по исследованиям под патронажем Короля Таиланда и Международной федерации изобретательских ассоциаций при поддержке министерств и ведомств Таиланда, ответственных за инновационное и технологическое развитие. Выставка приурочена к Национальным дням инноваций Таиланда - Inventors’ Day. Лучшие разработки отмечаются специальными призами, медалями и дипломами.

Фото: Кирилл Мартынов