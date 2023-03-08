11-летняя нижегородка готовится к первенству Европы по тайскому боксу

Первенство Европы по тайскому боксу состоится в Турции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

11-летняя Лада Жохова из Чкаловска Нижегородской области готовится к первенству Европы по тайскому боксу, которое состоится в Турции. Об этом сообщает «АиФ-НН».

Девочка начала заниматься боевым искусством Муай-тай всего два с половиной года назад.

В 2022 году Лада тренировалась каждый день, уложилась в лимит 30 кг для участия в юниорском чемпионате мира. Ее мама нашла средства, чтобы поехать на турнир в Малайзию. И девочка там стала лучшей.

Кроме бокса, Лада занимается музыкой и акробатическими танцами. В школе она учится на «отлично».

Первенство Европы состоится 20 марта. Тренер Лады уверен, что девочка будет сражаться за «золото».

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