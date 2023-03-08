Бастрыкин поручил СК расследовать дело о ДТП с рейсовым автобусом в Нижегородской области
Фото: Олег ЗОЛОТО
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину передать уголовное дело о ДТП с рейсовым автобусом для установления обстоятельств произошедшего в региональные органы СК России. Об этом сообщается в информационном центре Следственного Комитета России.
Напомним, 5 марта в районе деревни Ржавка Кстовского района водитель «ПАЗа» не справился с управлением и влетел в колесоотбойный брус, после чего выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилями «Нива» и «Хендай». В результате ДТП пострадали семь человек, из них один погиб.
Глава СК России дал и другие поручения Айрату Ахметшину: представить доклад о первоначальных действиях следствия и о результатах расследования этого уголовного дела.
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