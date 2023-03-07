Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев перестать отравлять собак

Собаки стали погибать из-за раскиданной по улицам села Останкино отравы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем недавно жители Бора Нижегородской области рассказывали о массовой травле собак. К проблеме подключился заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. В своем телеграм-канале он призывает граждан перестать травить собак.

– Как вообще в голове у нормального человека могла появиться идея совершать такое омерзительное преступление? Нет этому никакого оправдания, – пишет Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в социальных сетях начали распространять информацию о том, что собаки стали погибать из-за раскиданной по улицам села Останкино отравы. Жители Бора посчитали, что таким образом городская администрация истребляет бездомных животных. Но глава местного самоуправления Борского района Алексей Боровский заявил, что администрация города непричастна к истории с травлей собак в селе Останкино.

Давид Мелик-Гусейнов напомнил о мерах наказания для тех, кто издевается и убивает животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Остановитесь. Пока не поздно, соберите разбросанную вами отраву. И просите прощения, в первую очередь, у самих себя. Потому что человек в вас уже давно перестал существовать, – добавил министр здравоохранения региона.

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов напомнил о мерах наказания для тех, кто издевается и убивает животных.

Согласно статье УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье», виновному могут грозить штраф, обязательные работы и лишение свободы.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен