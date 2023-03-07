19 марта в Мининском пройдет общевузовский День открытых дверей пройдет

В Мининском университете 19 марта пройдет общевузовский День открытых дверей. Абитуриенты приглашаются в Точку кипения Мининского по адресу: пл. Минина и Пожарского, 7.

В рамках Дня открытых дверей, как отметил ректор педагогического университета Виктор Сдобняков, абитуриенты смогут больше узнать о получении дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

- Мы заинтересованы, чтобы наши абитуриенты знали и использовали свои возможности, были конкурентоспособными уже на стадии поступления в вуз, - пояснил он. - Поэтому проведем отдельные консультации и расскажем, как опыт творческой, спортивной и волонтерской деятельности превратить в дополнительные баллы.

Кроме информации о дополнительных баллах, выпускники школ узнают, как организован образовательный процесс в вузе, какие есть студенческие объединения, а также смогут познакомятся с преподавателями и задать вопросы членам приемной комиссии.

В Мининском университете также пройдут Дни открытых дверей факультетов вуза и каникулярные школы по следующему графику:

Факультет информационных технологий – ДОД 21 марта, 15 апреля, каникулярная школа с 21 марта.

Факультет психологии и педагогики – ДОД 24 марта.

Естественно-географический факультет – ДОД 26 марта.

Факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий – ДОД 26 марта.

Факультет управления и социально-технических сервисов – ДОД 27 марта, каникулярная школа с 27 марта.

Лингвистический факультет – ДОД 28 марта.

Физико-технологический факультет – ДОД 2 апреля.

Факультет гуманитарных наук – ДОД 9 апреля, каникулярная школа с 22 марта.

Факультет физической культуры и спорта – ДОД 23 апреля.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина