Центр здоровья в Заволжье, где обвалился потолок, все еще не перевели в другое здание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медицинский центр в Заволжье Нижегородской области, где в начале февраля обвалился кусок потолка, все еще не перевели в другое здание. Территория холла, где случилось происшествие, также не задействуется, врачи принимают в профильных кабинетах. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ».

Напомним, большой кусок потолка обвалился и разбился на части в медицинском центре около кабинета терапевта. К счастью, ни пациенты, ни сотрудники больницы не пострадали. После этого зону происшествия осмотрели, а также провели экспертизу. В результате было установлено, что упавший кусок штукатурки не затрагивает элементы капитального строительства.

После этого Руководство Городецкой ЦРБ планировало перенести работу медицинского центра в другое здание.

Но, по данным на 6 марта, вопрос о целесообразности переезда Центра в другое структурное подразделение медицинского учреждения, а именно в поликлинику №2 города Заволжье по улице Железнодорожной, 21, все еще решается.

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