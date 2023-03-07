Военнослужащие из Дзержинска поздравили женщин с наступающим праздником

Накануне Международного женского дня в Дзержинске состоялось праздничное мероприятие для жен и матерей военнослужащих, которые задействованы в специальной военной операции, а также для представительниц некоммерческих организаций города. Со сцены их поздравил лично глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатом городской Думы Виктором Романовым. Главным же подарком для девушек и женщин стало видеообращение солдат – их мужей, сыновей, братьев, внуков и отцов, которые проходят службу на передовой.

«Я считаю, что наши женщины – самые красивые, верные, добрые в мире. Только вы можете так достойно встречать все удары судьбы, так искренне переживать радости, нам помогать, заботиться, верить и поддерживать нас, мужчин. Это очень важно, это именно то, за что мы вас любим – за красоту, отзывчивость, верность, заботу, доброту. За то, что вы всегда рядом с нами и вдохновляете нас на подвиги не только на поле боя, но и в обычной мирной жизни. Желаю вам здоровья, оптимизма, терпения, больше радостных событий. Будьте счастливы и любимы!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В поздравлениях, прозвучавших с экрана, – пожелания здоровья, любви, счастья и скорейшего наступления весны. Не только всем женщинам Дзержинска, но прежде всего своим мамам, бабушкам, женам, сестрам и дочкам. «Наши самые родные! На ваших хрупких плечах держится наш боевой дух. Мы знаем, что нас всегда ждут дома. Несмотря на разлуку и расстояние, вы всегда рядом с нами. Мы по вам сильно скучаем, очень сильно хотим вернуться домой, но домой вернемся мы только с победой!» – обратился один из бойцов.

Женщин поздравили глава города Дзержинска Иван Носков и депутат городской Думы Виктор Романов

«Женщины для нас, мужчин, – это источник вдохновения, доброты, любви. В вас мы черпаем силы для свершений и идей. Хочу поблагодарить вас за вашу заботу и душевное тепло, которое вы дарите нам. Пусть сбудутся все ваши мечты, – сказал депутат городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Виктор Романов и процитировал для собравшихся дам строки Ларисы Рубальской. – Пусть у ваших ног лежат мужчины, подставляя крепкое плечо! Будьте счастливы, здоровы и любимы! Разве нужно что-нибудь еще?»

Подарком для женщин стал спектакль Дзержинского театра драмы – лирическая комедия «Букет» в постановке заслуженного деятеля искусств Читинской области режиссера Андрея Подскребкина.

Фото и видео: Пресс-служба администрации Дзержинска