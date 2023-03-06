В Мининском университете открылся турнир по мини-футболу среди детей

Соревнования посвящены 78 годовщине победы в Великой Отечественной войне

Торжественное открытие турнира по мини-футболу среди детских команд состоялось 4 марта в Мининском университете. Соревнования посвящаются 78 годовщине победы в Великой Отечественной войне и в них примут участие более 800 школьников - 54 команды из Нижнего Новгорода и области.

- Мы стремимся к мировоззренческому суверенитету, а самое главное в этом деле - уделять большое внимание воспитанию подрастающего поколения, как в духовном плане, так и в физическом. - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Спорт формирует характер, силу воли, тренирует выдержку и упорство. А вместе с тем рождает чувство патриотизма, веры в свою команду, в свою страну. И неслучайно турнир приурочен к годовщине Великой Победы - это еще один наш вклад в дело сохранение памяти, так как даже в военные годы спорт не был забыт. Соревнования тогда помогали укрепить боевой дух, выстоять, выдержать и дойти до Победы! И мы хотим показать, что и сейчас растет достойное, сильное поколение, которое также занимается спортом и не боится трудностей.

На открытии турнира присутствовали: походный атаман генерал-майор международного казачьего общества за “Казачью Волю” Сергей Дерябин, генерал-майор, зам.командующего Армии по боевой подготовке, ветеран боевых действий в демократической республике Афганистана, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством, кавалер ордена за отвагу Виктор Холодков, заместитель начальника главного управления МЧС России по Нижегородской области, полковник Султан Хацуков, а также президент Федерации футбола Нижегородской области, президент межрегиональной общественной организации “Футбольный союз “Приволжье”, член Исполкома Российского Футбольного Союза Владимир Афанасьев, спортивный директор ПМФК “Торпедо” Константин Маевский, представитель Нижегородской футбольной Федерации Юрий Звездин и представители организации Kids football dream Александр Сараев и Илья Губарев.

В Мининском университете открылся турнир по мини-футболу среди детей

Анатолий Лукутин, декан факультета физической культуры и спорта Мининского университета, отметил, что турнир по мини-футболу среди школьников стал традиционным событием в вузе и помогает познакомить будущих абитуриентов с инфраструктурой вуза и открывающимися после поступления возможностями.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина