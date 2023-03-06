Мусоросортировочный комплекс планируют построить в Арзамасе. Фото: Иван Макеев

Мусоросортировочный комплекс с полигоном для размещения непригодных к переработке твердых коммунальных отходов планируют построить в Арзамасе. Общий объем затрат составит 2,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Правительство Нижегородской области и ООО «Проект 3» заключили концессионное соглашение на создание и эксплуатацию этого комплекса. Он будет располагаться недалеко от села Волчиха и обслуживать южные районы Нижегородской области.

— Это мощный современный комплекс, который будет отвечать экологическим стандартам. Его строительство позволит нам существенно улучшить экологическую обстановку в целом и достичь показателей нацпроекта «Экология», - отметил губернатор региона Глеб Никитин.

Согласно информации, комплекс будет принимать на обработку не менее 160 тысяч тонн ТКО ежегодно.

- Благодаря использованию современного высокотехнологичного оборудования будет увеличена доля вторичных материальных ресурсов и существенно снизится доля захоронения отходов, - рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров.