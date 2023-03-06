Нижегородский соцфонд объяснил порядок получения единого пособия на детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управляющая отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина объяснила порядок получения единого пособия на детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, пособие на детей в Нижегородской области стало универсальным с 2023 года. Оно включает в себя пять ранее действующих выплат: пособие беременным женщинам, выплаты на первого и на третьего ребенка до трех лет, а также пособие на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

По словам Арины Садулиной, оформить выплату довольно просто. Для этого нужно всего лишь подать заявление, а остальными документами займется соцфонд. Так, выплаты положены семьям, ежемесячный доход которых не превышает прожиточного минимума - 13 513 рублей.

Базовый размер единого пособия составляет 50 % от прожиточного минимума в регионе на ребенка. Но если при его выплате среднедушевой доход все еще меньше прожиточного минимума на душу населения, то назначают пособие в размере 75 % от прожиточного минимума на ребенка.

- Если при выплате и этого размера пособия средний месячный доход семьи все еще не превышает прожиточного минимума, то назначается максимальный размер пособия – 100 процентов прожиточного минимума на каждого ребенка, - добавила Арина Садулина.