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НовостиОбщество6 марта 2023 10:03

Нижегородский соцфонд объяснил порядок получения единого пособия на детей

По словам Арины Садулиной, оформить выплату довольно просто
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородский соцфонд объяснил порядок получения единого пособия на детей.

Нижегородский соцфонд объяснил порядок получения единого пособия на детей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управляющая отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина объяснила порядок получения единого пособия на детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, пособие на детей в Нижегородской области стало универсальным с 2023 года. Оно включает в себя пять ранее действующих выплат: пособие беременным женщинам, выплаты на первого и на третьего ребенка до трех лет, а также пособие на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

По словам Арины Садулиной, оформить выплату довольно просто. Для этого нужно всего лишь подать заявление, а остальными документами займется соцфонд. Так, выплаты положены семьям, ежемесячный доход которых не превышает прожиточного минимума - 13 513 рублей.

Базовый размер единого пособия составляет 50 % от прожиточного минимума в регионе на ребенка. Но если при его выплате среднедушевой доход все еще меньше прожиточного минимума на душу населения, то назначают пособие в размере 75 % от прожиточного минимума на ребенка.

- Если при выплате и этого размера пособия средний месячный доход семьи все еще не превышает прожиточного минимума, то назначается максимальный размер пособия – 100 процентов прожиточного минимума на каждого ребенка, - добавила Арина Садулина.