Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» со счетом 5:2 ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» обыграли «Динамо» из Москвы во втором матче серии плей-офф со счетом 5:2. Игра была очень эмоциональной – после шести минут начала нижегородские болельщики уже отмечали успехи команды. Об этом сообщается на сайте «Торпедо».

Счет открыл Владислав Фирстов, а вскоре и выведенный Андрей Белевич совершил точный бросок. Торпедовцы оказались впереди со счетом 2:0. Гости в связи с этим заменили вратаря. Тогда Николай Коваленко и Сергей Гончарук сделали реактивную атаку, которая, однако, не завершилась нужным образом. Иван Кульбаков не позволил шансам динамовцев реализоваться.

Во втором периоде хоккеисты «Динамо» смогли отыграть одну шайбу – 2:1.Торпедовцы стали атаковать, но вернуть преимущество в два гола не получилось. В конце периода Василий Атанасов получил повреждение после фола Михаила Джиошвили.

Хоккеисты «Торпедо» сравняли счет в противостоянии ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Василий Атанасов вышел на площадку в третьем этапе игры. Вскоре разрыв в две шайбы вернулся благодаря точному броску Максима Федотова. После Кирилл Воронин добил счет до 4:1. Завершался матч стычками, драками и удалениями. Дмитрию Рашевскому удалось отыграть одну шайбу, когда торпедовцы были в меньшинстве. Бросок Николай Коваленко по пустым воротам закрыл счет матча.

– Играть с многократным чемпионом России сегодня ребятам было нелегко, но впереди ещё почти половина сезона, – отметил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области и болельщик «Торпедо» Глеб Никитин.

Хоккеисты «Торпедо» сравняли счет в противостоянии –1-1. Следующая игра серии состоится уже в Москве.

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