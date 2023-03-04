Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области 5 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный снег ожидается по Нижегородской области и Нижнему Новгороду 5 марта. Об ухудшении погоды предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно сервису Gismeteo, начиная с трех часов ночи снег будет идти на протяжении почти всего дня. В 12.00 осадки прекратятся, а уже с 15.00 и до позднего вечера ожидаются снег с дождем.

Скорость ветра утром составит 1-5 метров в секунду, а днем – 3-9 метров в секунду.

Количество осадков в течение дня не превысит 1,6 мм. Всего 5 марта выпадет около 3,8 мм осадков.

Ранее мы сообщали, что снежный циклон надвигается на Нижегородскую область со стороны Республики Мордовия.

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