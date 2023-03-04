Отрубленную руку сохранили Нижегородские врачи подростку ФОТО: телеграм-канал «Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава РФ»

Врачи ПИМУ сохранили отрубленную руку 16-летнему подростку. Юноша получил травму во время колки дров. Об этом сообщается в телеграм-кнале «Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава РФ».

1 марта молодого человека доставили в Нижний Новгород из Коврова, в тот же день была проведена операция по реплантации конечности.

Молодому человеку потребуется еще несколько операций ФОТО: телеграм-канал «Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава РФ»

На данный момент пациент находится в стабильном состоянии. Но молодому человеку потребуется еще несколько операций для восстановления функциональной активности кисти.

– Уже сейчас кровоснабжение конечности восстановлено, сохраняется умеренный отек мягких тканей, – сообщают врачи.

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