ДТП стало причиной огромной пробки на Южном обходе Нижнего Новгорода Фото: Яндекс.Карты

На 411 километре федеральной трассы М-7 «Волга» Южный обход Нижнего Новгорода образовалась огромная пробка. Об этом сообщает сервис Яндекс.Карты.

По данным на 15.40, движение затруднено со стороны Автозаводского шоссе, около поселка Гавриловка и до улицы Первомайской.

Причиной пробки такой протяженности стало ДТП.

Как сообщили «Комсомолке» в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в 12.00.

– Произошло столкновение двух легковых и четырех грузовых автомобилей. По предварительной информации, погибших нет, пострадал один человек, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит уточнять обстоятельства случившегося.

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