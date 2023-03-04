Трудовые договоры с проректорами ННГУ имени Лобачевского были прекращены ФОТО: Анастасия Зюзина

ННГУ имени Н.И. Лобачевского расторг трудовые договоры с проректорским составом. Об этом сообщает информагентство «NewsRoom24».

Эта процедура необходима в соответствии со статьей Трудового кодекса. Согласно ей, «С заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, руководителями их филиалов заключаются срочные трудовые договоры». Но сроки действия договоров не должны превышать сроков полномочий руководителей этих организаций.

В ближайшее время исполняющий обязанности ректора примет решение о назначении проректоров.

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