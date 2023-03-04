Выставка, приуроченная к 8 марта, открылась в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде ФОТО: Виктор Бугаев

Выставка «Женщины эпохи оптимизма» открылась в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде. Она приурочена в Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство культуры.

Более 30 снимков советской эпохи из фондов музея и архива нижегородского фотографа Николая Мошкова представлено в экспозиции.

Фотографы того времени показали на своих снимках жизнерадостных, целеустремленных, образованных и сильных женщин. Эти женщины участвовали в научных открытиях и в строительстве метрополитена, одерживали спортивные победы, покоряли небо и Арктику.

– Мы открываем эту выставку в первые дни весны, в преддверии праздника 8 Марта. Нам, конечно, хотелось показать образы женщин, вдохновлявшие советских фотографов, женщин той эпохи, когда все строили коммунизм и верили в счастливое будущее, – рассказала директор Русского музея фотографии Вера Тарасова.

Выставку можно посетить до 5 апреля.

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