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НовостиОбщество4 марта 2023 9:59

Жители Балахны простились с погибшим в ходе СВО Артемом Гусевым

Похороны прошли с воинскими почестями
Павел МАЙОРОВ
Жители Балахны простились с погибшим в ходе СВО Артемом Гусевым

Жители Балахны простились с погибшим в ходе СВО Артемом Гусевым

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Артемом Гусевым, погибшим в ходе специальной военной операции, простились в Балахне. Информация об этом появилась 3 марта в официальном сообществе администрации Балахнинского района Вконтакте.

Артем Гусев героически погиб в ходе исполнения воинского долга. В Балахне его похоронили со всеми почестями.

– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная память и слава герою! – пишут представитель администрации.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает глубокие соболезнования родным и близким Артема Гусева.