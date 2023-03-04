Жители Балахны простились с погибшим в ходе СВО Артемом Гусевым
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С Артемом Гусевым, погибшим в ходе специальной военной операции, простились в Балахне. Информация об этом появилась 3 марта в официальном сообществе администрации Балахнинского района Вконтакте.
Артем Гусев героически погиб в ходе исполнения воинского долга. В Балахне его похоронили со всеми почестями.
– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная память и слава герою! – пишут представитель администрации.
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает глубокие соболезнования родным и близким Артема Гусева.