Администрация Бора заявила о своей непричастности к травле собак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава местного самоуправления Борского района Алексей Боровский заявил, что администрация города непричастна к истории с травлей собак в селе Останкино. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

Ранее в социальных сетях начали распространять информацию о том, что собаки стали погибать из-за раскиданной по улицам села Останкино отравы. Тогда появились и другие сообщения в дополнение этой темы. Жители Бора посчитали, что таким образом городская администрация истребляет бездомных животных.

Глава местного самоуправления Борского района отреагировал на эту ситуацию и сообщил, что подрядная организация занимается отловом бродячих собак, которых потом стерилизуют, вакцинируют и чипируют.

– Домыслы отдельных лиц о том, к ситуации с травлей собак в Останкино причастна администрация, является ложной. Вопросы отлова бесхозяйных собак в округе решаются исключительно в рамках действующего законодательства об ответственном отношении к животным, – добавил Алексей Боровский.

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