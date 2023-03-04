Движение по площади Сенной восстановили в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде восстановили движение транспорта по площади Сенной 4 марта. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

– Автобусы, двигающиеся с улицы Родионова в направлении улицы Минина, следуют по установленным маршрутам, – пишут представители официального сообщества.

Вчера, 3 марта, эти автобусы были вынуждены следовать через улицу Большую Печерскую и улицу Провиантскую. Связано это было с тем, что в 22.00 на участке площади Сенной проводили аварийные работы.

Напомним, движение транспорта будет приостановлено на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде с 20:00 3 марта до 8:00 6 марта.

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