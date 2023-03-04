Концерт «Сплина» в Нижнем Новгороде перенесен на 2024 год Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Новгороде на 2024 год перенесли концерт питерской группы «Сплин» (16+). Об этом сообщается на сайте концертного зала «Юпитер».

Выступление культовой рок-группы нижегородцы ждали 13 апреля 2023 года. Но «Сплин» и ее лидер Александр Васильев дадут концерт с известными и любимыми публикой песнями только через год – 11 апреля 2024 года. С чем связано изменение даты, не уточняется.

Но приобретенные билеты сохраняются. Они будут действительны для новой даты концерта. А вот возврат денежных средств за перенесенное мероприятие не предусматривается.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде перенесли на 2024 год концерт INSTASAMKA и MONEYKEN (18+).

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