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НовостиПроисшествия3 марта 2023 17:42

Три ребенка, которых сбили на пешеходном переходе, пройдут амбулаторное лечение в Нижнем Новгороде

Они получили ушибы мягких тканей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Три ребенка, которых сбили на пешеходном переходе, пройдут амбулаторное лечение в Нижнем Новгороде

Три ребенка, которых сбили на пешеходном переходе, пройдут амбулаторное лечение в Нижнем Новгороде

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три ребенка, которых сбили на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгорода, прошли обследование в больнице. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

3 марта 52-летний водитель автомобиля «Хендай» не уступил дорогу детям, вышедшим на пешеходный переход по ходу его движения. В детскую областную больницу были доставлены три девочки. Одной из них всего 3 года, а двум другим – 11 и 13 лет. После обследования дети были направлены на амбулаторное лечение с ушибами мягких тканей.

– Уважаемые водители автомобилей, будьте максимально аккуратны на дорогах. В связи с плохими погодными условиями возрастает риск аварий, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

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