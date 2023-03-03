Сильная метель надвигается на Нижегородскую область Фото: Олег УКЛАДОВ

Снежный циклон надвигается на Нижегородскую область со стороны Республики Мордовия. В связи с этим автомобилистам напоминают о соблюдении скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Нижегородских водителей призывают также отказаться от опасных маневров с выездом на «встречку».

– В текущем году из-за нарушений правил обгона число ДТП увеличилось на 64 процента, и уже погибли 4 человека, – отметили в ведомстве.

По данным на 19.15 3 марта в Нижнем Новгороде идет небольшой снег.

Согласно сервису Gismeteo, в субботу в течение дня осадков не будет. Но уже в воскресенье ожидаются метель и сильный ветер. Такая погода продлиться и до понедельника.

Поэтому Госавтоинспекция рекомендует использовать для передвижения общественный транспорт, а на личном минимизировать поездки, если есть такая возможность.

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