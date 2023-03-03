Три микрорайона в Дзержинске рассматривают под расселение Фото: Иван МАКЕЕВ

В Дзержинске началась подготовка к новому этапу компании переселения из аварийного жилья. С 2020 года по 2022 год в городе аварийными признаны 23 многоквартирных жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на администрацию Дзержинска.

В результате анализа застроенных территорий в Дзержинске были выявлены три микрорайона, где жилье хотят заменить на новое.

Это участок в районе улицы 9 Января. Там расположены 25 бревенчатых блочных домов, которые были построены в 1929-1947 годах. В 2020 году четыре дома уже были снесены, а восемь признаны аварийными.

Вторая территория находится между улицами Чапаева, Революции, Матросова и Панфиловцев. Там стоят восемь кирпичных двухэтажных многоквартирных домов, построенных в 1958-1964 годах.

План развития территорий Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще 56 кирпичных многоквартирных домов расположены в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Пирогова и Матросова. Дома были построены в 1939-1960 годах. В этом квартале планируют построить заново детский сад, а сейчас там уже возводится школа.

Комплексное развитие территорий, как отметили в администрации, возможно лишь при согласии жителей.

– Важно, чтобы дзержинцы жили в комфортных условиях, чтобы достойного жилья было достаточно в городе. Мы готовимся к старту нового этапа кампании переселения из аварийного жилья и его сносу. Участки, высвобождающиеся после сноса аварийных зданий, будут отданы только под строительство жилых домов, – отметил глава Дзержинска Иван Носков.

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