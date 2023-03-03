Иван Носков: «Сделаем школы и детские сады для наших детей еще более комфортными, современными и уютными»

В 2023 году в учреждениях образования вновь пройдет масштабная ремонтная кампания. Всего из городского бюджета на ремонты в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования выделено 183,5 млн рублей. Это средства на ремонт пищеблоков и обеденных залов, который стартовал в прошлом году и продолжится в текущем, на благоустройство и асфальтировку территорий, ремонт спортзалов, кровель, входных групп и другие работы.

«В этом году на ремонт учреждений образования выделили намного больше средств, чем в предыдущие годы. В первую очередь, это значит, что мы сможем сделать школы и детские сады для наших детей и учителей еще более комфортными, современными и уютными. При этом вдвойне большая ответственность ложится на руководителей. Держите связь с подрядчиком, «на берегу» обговаривайте все нюансы, а контролируя работы, принимая их и подписывая документы, помните, что это никогда не было и не может быть формальностью. Большинство школ и детских садов уже имеют успешный опыт крупных капремонтов, поэтому рассчитываю на каждого и в этом году. Сам обязательно постараюсь посетить как можно больше школ и детских садов и лично проверить ход работ», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Так, в 2023 году будут продолжены ремонтные работы в пищеблоках и обеденных залах. Они будут проведены в школах №№13, 18 и 26, на что из городского бюджета по поручению главы города выделено по 5 млн рублей. Территории школ №16 в поселке Горбатовка и №70 ждет масштабное благоустройство, а в школьном дворе школы №32 будет оборудован футбольный стадион. Напомним, он появится в рамках проекта возрождения пришкольных стадионов «Школьный стадион 2.0», который был разработан участниками проекта «Команда 52» из Дзержинска под руководством главы города Ивана Носкова. Также на территориях школ №№3, 9 и 40 будут заасфальтированы дорожки.

Еще одним блоком работ в общеобразовательных школах станет ремонт крылец и входных групп: его проведут в школах №№3, 4, 17, 37, 68, 70 и 71. В школах №№22 и 23 на лето запланирован ремонт кровель, а в школах №№4, 13, 14 и 23 – ремонт спортзалов.

Что касается дошкольных учреждений, основным направлением работы в них станет замена автоматических систем пожарной сигнализации. В детских садах №№28 и 99 планируется отремонтировать пищеблоки. Также в этом году на 5,8 млн рублей будет благоустроена территория детского сада №9 и на 2 млн рублей отремонтирована система отопления в детском саду №130.

Напомним, также в 2023 году ремонтные работы пройдут в учреждениях культуры, спорта и молодежных центрах города: на них выделено 58,6 млн рублей. Таким образом, общая стоимость ремонтной кампании учреждений социальной сферы Дзержинска составит более 240 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска