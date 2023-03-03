Навесы над сходами в метро хотят установить в Нижнем Новгороде до конца 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наземные крытые павильоны над сходами в метрополитен планируют установить в Нижнем Новгороде до конца 2023 года. Об этом сообщается в постановлении от 2 марта 2023 года на сайте администрации города.

Помимо установки навесов, сходам нижегородских станций метро необходимы ремонт и оснащение оборудованием.

Из бюджета Нижнего Новгорода будут предоставлены субсидии для финансирования затрат по ремонту.

Согласно постановлению, работы должны быть выполнены до 31 января этого года.

Напомним, историческая застройка Нижнего Новгорода окажет влияние на стиль новых станций метро. Она повлияет и на дизайн внутренней отделки станций, и на входы в вестибюли.

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