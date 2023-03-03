Экс-директора нижегородского управления инженерной защиты осудили за мошенничество

Экс-директора муниципального учреждения в Нижнем Новгороде осудили за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приокский районный суд Нижнего Новгорода 28 февраля 2023 года вынес приговор экс-директору муниципального казенного учреждения по статье: Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Судом назначены четыре года принудительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в пользу государства. Об этом сообщается на сайте Приокского районного суда.

Вначале суд принял к рассмотрению дело в отношении обвиняемого, которое было возбуждено по статье о взяточничестве.

В ходе следствия было установлено, что бывший директор учреждения обладал полномочиями по заключению контракта. С мая по июль 2020 года желал получить у компании услуги работы экскаватора, а также приобретения и поставки стройматериалов для строительства своего дома.

Чтобы план был реализован, обвиняемый сообщил о помощи в вопросах подписания муниципального контракта и своевременной оплаты труда.

Компания предоставила услуги экскаватора, а также приобретения и поставки строительных материалов.

При оценке действий экс-директора учреждения, суд учел, что сторона обвинения не предоставила достаточных фактов о том, что нижегородец мог изменить срок заключения муниципального контракта и повлиять на своевременную оплату сделки.

Подсудимый свою вину не признал. И приговор пока не вступил в законную силу.

В феврале 2022 года мы сообщали, что бывший директор МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» Алексей Ежков получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно за вымогательство и взятки.

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