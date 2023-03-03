Год педагога и наставника торжественно открыли в Дзержинске

2 марта в Дзержинске торжественно дали старт мероприятиям, приуроченным к Году педагога и наставника. Первым из них стал финал городского конкурса профессионального мастерства «Искусство быть в профессии», по итогу которого были определены четыре победителя в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Специалист года» и «Наставник года». Ими стали учитель истории школы №12 Наталия Костыгина, воспитатель детского сада №145 Екатерина Шестакова, учитель-дефектолог Анастасия Краска и учитель математики школы №5 Светлана Кузина.

«Хороший учитель всегда заражает своей энергией и глубоким знанием предмета, и обязательно дает больше, чем просто школьная программа. Это обязательно патриот своей страны, не важно, какой предмет он преподает. Ему важно, чтобы его повзрослевшие ученики применяли свои знания в России, в Дзержинске. В этом, наверное, и есть предназначение педагога – дать знания и научить применять их во благо своей Родины, - написал глава города Дзержинска Иван Носков на свой странице. - Тех, кто участвовал в конкурсе, но пока не выиграл, я призываю не расстраиваться. Вы на правильном пути. Педагог не имеет права останавливаться и замыкаться в рамках школьной программы. Да, приходится тратить время, силы и нервы. Но профессия учителя, наставника никогда не была легкой, и именно поэтому настоящие педагоги всегда вызывают уважение».

Во время финального мероприятия в рамках «Творческой мастерской» каждая из участниц продемонстрировала членам жюри и коллегам свои методы работы с учениками и воспитанниками. Члены жюри во главе с председателем - лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса Учитель года 2020, учителем иностранного языка гимназии Арзамаса Еленой Варламовой - оценивали не только саму педагогическую работу, но и творческий подход к решению профессиональных задач, информационную, коммуникативную и языковую культуру.

«Я начинала свою деятельность с вожатой, потом заочно окончила вуз и вот уже 31 год работаю по профессии учителя. Мне нравится объяснять детям новый материал, наблюдать, как они его воспринимают и в конечном счете делать трудные вещи легкими. Очень рада победе, благодарю весь коллектив школы №12 и, конечно, своих учеников за поддержку во время всего конкурса!» - сказала победитель в номинации «Учитель года», учитель истории школы №12 Наталия Костыгина.

Новой для конкурса в 2023 году стала номинация «Наставник года», заменившая номинацию «Дебют года», в которой соревновались молодые педагоги. Всего в ней приняли участие 7 человек. На конкурс они представляли видеоролик, в котором демонстрировали реализуемую форму наставничества, рассказывали о своей работе.

«Пятнадцать лет назад я окончила школу №5 и вот уже одиннадцать работаю здесь же учителем математики. Поначалу было непросто, но у меня всегда была возможность обратиться к своим старшим коллегам, моим учителям. Помня это, я не раздумывая решила стать наставником по форме «учитель – учитель» и помогать молодым учителям адаптироваться на рабочем месте, в общении с учениками и родителями. Конечно же, мы обсуждаем эффективные формы работы, делимся лучшими практиками, осваиваем интерактивные платформы – в общем, делаем все для того, чтобы учитель чувствовал себя комфортно и имел возможность развиваться в своей профессии», - рассказала победитель в номинации «Наставник года», учитель математики школы №5 Светлана Кузина.

В течение 2023 года, объявленного президентов России Владимиром Путиным «Годом педагога и наставника», в Дзержинске запланировано еще несколько мероприятий. В их числе - III Дзержинский образовательный форум «Школа: шаг в будущее», городской конкурс профессионального мастерства «Фестиваль молодых педагогов 2023», конкурс педагогического мастерства «Самый классный классный», городские родительские чтения «Как любить ребенка», приуроченные к празднованию 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, городские краеведческие чтения «Учителями славится Россия» и другие.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска