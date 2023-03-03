Водители семи нижегородских маршрутов лишились премий за нарушения Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Водители семи маршрутов Нижнего Новгорода лишились премий за нарушения на прошедшей неделе. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

8 водителей маршрута Т-45 и по одному водителю направлений Т-67, Т-81 и А-89 остались без премии за проезд остановок, без посадки и высадки пассажиров.

Водитель Т-45 лишился премии в размере двух тысяч рублей за то, что разговаривал по телефону во время движения.

Также перевозчики за проезд остановок оставили без премий водителей маршрутов Т-65, Т-83 и Т-70.

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