Автобусный маршрут А-90 стал самым востребованным у нижегородцев в феврале Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

А-90 стал самым востребованным маршрутом общественного транспорта у нижегородцев в феврале. По данным автоматизированной системы оплаты проезда «Ситикард» число поездок по маршруту равно 588 тысячам. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Среди частных перевозчиков наибольшей популярностью пользуется маршрут Т-45. В феврале количество поездок по нему составило 468 тысяч.

Есть и другие направления, которые пользовались высоким спросом в прошлом месяце. Это А-71, Т-44, А-48, Т-81, Т-67, Т-87, А-43, Т-83.

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