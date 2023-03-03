Участки под 13 инвестиционных проектов на 3,6 млрд рублей выделят в Нижегородской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Нижегородский совет по земельным и имущественным отношениям 2 марта 2023 года одобрил выделение участков для осуществления 13 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним равен 3,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Большая часть инвестированных средств, а именно 2,9 млрд рублей, будет направлена на создание террасного парка в Почаинском овраге. Там проведут реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склонов. Планируется, что проект будет реализован за 35 месяцев.

Также будут выделены участки под строительство производственных комплексов металлоштампа в Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода, на создание физкультурно-оздоровительного комплекса на набережной Гребного канала, на реконструкцию ковалихинского канализационного коллектора, а также под строительство гостиницы в Арзамасе и под яхт-клуб в Чкаловске.

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