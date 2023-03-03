Евгений Люлин считает, что история с ЧВК «Рёдан» связана с украинскими спецслужбами ФОТО: телеграм-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области заявил, что история с ЧВК «Рёдан» была срежиссирована украинскими спецслужбами. В данном вопросе разобрался Молодёжный парламент. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Евгений Люлин.

Он отмечает, что любители японского аниме спокойно жили на протяжении многих лет. В Нижнем Новгороде даже проводились фестивали «Фан Фан» и «Анимания».

– И вдруг в один миг их объявляют агрессорами, чуть ли не экстремистами, которые, оказывается, бьют вечерами футбольных фанатов… И ведь многие поверили, – пишет председатель Заксобрания региона.

На тему о ЧВК «Рёдан» откликнулся Молодежный парламент.

Представители парламента проанализировали информацию о движении и поговорили с его участниками. Они выяснили, что именно деятельность со стороны украинских ЦИПсО стала причиной драк школьников. Многотысячные телеграм-каналы и пользователи с территории Украины распространяли недостоверную информацию о движении.

– Они старались намерено сталкивать друг с другом разные молодёжные субкультуры и наделили безобидную группу подростков «Рёдан» приставкой ЧВК, – сообщается в телеграм-канале «Молодёжные парламенты России».

Представители Молодёжного парламента сообщают, что участники движения на самом деле не поддерживают произошедшее и хотят спокойно заниматься своим хобби.

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