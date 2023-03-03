АО «Транснефть-Верхняя Волга» обновило оборудование на производственных объектах в Нижегородской области

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Нижегородской области. Аналогичные мероприятия были проведены на объектах в Московской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областях.

Мероприятия выполнялись на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП), магистральных нефтепроводах (МН), а также линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС).

С целью замены оборудования с вышедшим сроком эксплуатации произведено отключение магистрального насосного агрегата (МНА) на ЛПДС «Староликеево». После вывода из эксплуатации МНА будет выполнен демонтаж, замена и подключение нового современного электронасосного агрегата отечественного производства.

Завершено подключение двух временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики на отводе от МНПП Новки – Рязань на нефтебазу «Судогодская» на линии по транспортировке дизельного топлива. Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов, а также приема очистных устройств и герметизаторов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части.

На Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг г. Москвы (КМНПП), МН Второво - Ярославль, Горький - Рязань-1 и МНПП Рязань – Москва выполнен средний ремонт 12 клиновых и шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности. Кроме того, вырезаны 9 секций, выработавших эксплуатационный срок, на линейной части КМНПП, МНПП Рязань – Москва и МН Горький - Новки на нитках по транспортировке нефти, дизельного топлива и авиационного керосина общей длинной более 80 метров. Работы позволили продлить период безопасной работы трубопроводов на 3 года, до следующей диагностики.

В плановых мероприятиях, которые проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия, были задействованы более 250 человек, использовалось более 80 единиц техники.

На время проведения работ транспорт нефти и нефтепродуктов приостанавливался. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.