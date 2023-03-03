Отопление и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопление и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 3 марта. Отключения запланированы в Московском и Советском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе без горячей воды останутся жители дома №12 по улице Чаадаева. «Тепленькой» не будет с 9 до 15 часов.

В Советском районе отключат отопление в домах №35 и 37 по улице Пушкина. Тепло не будет подаваться в трубы с 9 до 15 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.