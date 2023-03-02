Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в запуске образовательного технопарка в Нижнем Новгороде

Запуск. Фото: Александр Воложанин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в торжественном запуске создания федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде 2 марта. На мероприятии также присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает журналист «Комсомолки», присутствующий на церемонии.

– Я хочу выразить слова благодарности за такую инициативу главе региона. Нижегородская область очень динамично развивается, как в экономике, промышленности, так и в сфере образования. Здесь создаются новые школы и детские сады, – сказал Сергей Кравцов. – Но и от качества среднего профессионального образования зависит многое, поэтому для нас очень важно решение о создании технопарка.

Напомним, что технопарк разместится в историческом здании «Нижполиграфа». Здесь ежегодно смогут повышать квалификацию до 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов со всей России. Также станет возможным одновременное обучение трех тысяч студентов техникумов и колледжей.

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