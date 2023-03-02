Квартал с городскими дачами планируют построить на Добролюбова в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Архитектурный совет согласовал мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка в Нижнем Новгороде. В рамках проекта планируют построить квартал с городскими дачами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о территории в границах улиц Сергиевской, Добролюбова, Зеленский Съезд и Плотничного переулка. Так, предполагается завершить строительство пяти домов по бровке Почаинского оврага. Два здания уже достроены, на строительство третьего получено разрешение.

Также в план КРТ хотят включить старые двухэтажные дома по Плотничному переулку и территорию школы №113. Так, планируется сохранить малоэтажную застройку по Плотничному переулку в формате «городской дачи».

По словам начальника управления градостроительного проектирования Института развития агломераций Дениса Федулова, планируется увеличить территорию школы. В настоящее время она не соответствует нормативам. Также в планах сделать капитальный ремонт здания. Это позволит увеличить вместимость школы до 500 человек