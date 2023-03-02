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НовостиПроисшествия2 марта 2023 13:57

Сотрудники МЧС спасли мужчину на мосту в Нижнем Новгороде

Он хотел совершить отчаянный поступок
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Сотрудники МЧС спасли мужчину на мосту в Нижнем Новгороде.

Сотрудники МЧС спасли мужчину на мосту в Нижнем Новгороде.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли мужчину на мосту, который хотел совершить отчаянный поступок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все произошло днем 2 марта. В службу спасения 112 позвонили очевидцы и сообщили, что мужчина хочет свести счеты с жизнью на мосту на улице Гордеевской. На месте происшествия немедленно выехали специалисты, и им удалось отговорить нижегородца от его решения.

- Все закончилось благополучно. Мужчина жив, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ровно месяц назад сообщалось, что прямо на дороге под пешеходным мостиков на Зеленском съезде была обнаружена женщина.